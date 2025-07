Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο αρχηγείο του συριακού στρατού στη Δαμασκό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε την είσοδο του Γενικού Επιτελείου των συριακών ενόπλων δυνάμεων στη Δαμασκό, μετά την απειλή της ισραηλινής κυβέρνησης ότι θα εντείνει τα πλήγματά της για να προστατεύσει τους Δρούζους, μειονότητα στη νότια Συρία, αν οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις δεν αποσυρθούν από το νότιο τμήμα της χώρας.

"Ο στρατός έπληξε την πύλη εισόδου του συγκροτήματος του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του συριακού καθεστώτος" στη Δαμασκό και συνεχίζει "να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις ενέργειες σε βάρος Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία", ανέφερε σε ανακοίνωση ο στρατός.

Πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου και τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς, είπαν πως τουλάχιστον δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το κτίριο και ότι αξιωματικοί καταφεύγουν στο υπόγειο. Το κρατικό Elekhbariya TV δήλωσε ότι δύο άμαχοι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ενισχύει τα στρατεύματά του στα σύνορα με τη Συρία.

"Στη βάση της αποτίμησης της κατάστασης, ο ισραηλινός στρατός αποφάσισε να ενισχύσει τους μάχιμους στρατιώτες του στη ζώνη των συνόρων με τη Συρία", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε από την πλευρά της πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της Δαμασκού χωρίς να διευκρινίζει πού ακριβώς.

Σε μήνυμα των IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας) στο Χ αναφέρεται:

«Οι IDF έπληξαν την είσοδο του στρατιωτικού στρατηγείου του συριακού καθεστώτος στην περιοχή της Δαμασκού στη Συρία.

Οι IDF συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις ενέργειες του καθεστώτος κατά των Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου, οι IDF χτυπούν στην περιοχή και παραμένουν προετοιμασμένες για διάφορα σενάρια».

⭕️The IDF struck the entrance of the Syrian regime's military headquarters in the area of Damascus in Syria.

The IDF continues to monitor developments and the regime's actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog

— Israel Defense Forces (@IDF) July 16, 2025