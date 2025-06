Διάγγελμα Χαμενεΐ: Η Ισλαμική Δημοκρατία έδωσε ένα γερό «χαστούκι» στις ΗΠΑ – Σε περίπτωση που επιτεθούν ξανά, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα

0

«Το σιωνιστικό καθεστώς χτυπήθηκε και συντρίφτηκε»

«Το σιωνιστικό καθεστώς χτυπήθηκε και συντρίφτηκε από τα χτυπήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα συγχαρητήριά μου για τη νίκη του αγαπητού μας Ιράν επί του αμερικανικού καθεστώτος», ανέφερε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Το αμερικανικό καθεστώς μπήκε στον πόλεμο άμεσα επειδή ένιωσε ότι αν δεν το έκανε, το σιωνιστικό καθεστώς θα καταστρεφόταν εντελώς. Μπήκε στον πόλεμο σε μια προσπάθεια να σώσει αυτό το καθεστώς, αλλά δεν πέτυχε τίποτα», τόνισε και σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

My congratulations on our dear Iran’s victory over the US regime. The US regime entered the war directly because it felt that if it didn’t, the Zionist regime would be completely destroyed. It entered the war in an effort to save that regime but achieved nothing. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 26, 2025

«Η Ισλαμική Δημοκρατία έδωσε ένα βαρύ χαστούκι στο πρόσωπο των ΗΠΑ. Επιτέθηκε και προκάλεσε ζημιές στην αεροπορική βάση Al-Udeid, η οποία είναι μία από τις βασικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή».

The Islamic Republic delivered a heavy slap to the US’s face. It attacked and inflicted damage on the Al-Udeid Air Base, which is one of the key US bases in the region. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 26, 2025

Στη συνέχεια, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος ηγέτες του Ιράν: «Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει πρόσβαση σε βασικά κέντρα των ΗΠΑ στην περιοχή και μπορεί να αναλάβει δράση όποτε το κρίνει απαραίτητο».

«Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να επαναληφθεί και στο μέλλον».

Τέλος, ο ίδιος προειδοποίησε ότι μια μελλοντική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα έχει μεγάλο κόστος. «Σε περίπτωση που εκδηλωθεί οποιαδήποτε επιθετικότητα, ο εχθρός θα πληρώσει σίγουρα βαρύ τίμημα».