Ο Ντόναλντ Τραμπ στη Χάγη: «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να εμπλουτίσει ουράνιο» – Τι είπε για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

«Είμαστε μαζί τους σε όλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη όταν ερωτήθηκε σχετικά με το άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας.

Ο Τραμπ δημιούργησε αμφιβολίες για την προσήλωση των ΗΠΑ στην συλλογική άμυνα και κατά συνέπεια στην υπεράσπιση των ευρωπαίων συμμάχων όταν δήλωσε χθες ότι υπάρχουν πολλές ερμηνείες του άρθρου 5 του Συμφώνου που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής άμυνας.

Αναφορικά με τον νέο στόχο του 5% για τις αμυντικές δαπάνες, φαίνεται πως υπάρχει μια σύγχυση καθώς ο Τραμπ φαίνεται να πιστεύει πως θα υπάρξει ψηφοφορία.

Ο Μαρκ Ρούτε παρενέβη λέγοντας: «Στην πραγματικότητα, σήμερα θα αποφασίσουμε ομόφωνα να το κάνουμε αυτό, το πιστεύω αυτό». Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουν «μέχρι την ψηφοφορία ... γιατί μερικές φορές, ξέρετε, συμβαίνουν περίεργα πράγματα», αλλά ο Ρούτε τον διαβεβαίωσε ότι όλα θα πάνε καλά. Για την αύξηση των αμυντικών δαπανών σημείωσε πως «αυτό είναι ένα μεγάλο άλμα από το 2%. Και πολλοί δεν πλήρωσαν καν το 2%, οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη είδηση».

«Η κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πάει καλά», είπε μεταξύ άλλων ενώ έστειλε και το μήνυμα πως «δεν θα επιτρέψουμε εμπλουτισμό ουρανίου στην Τεχεράνη, στρατιωτικά». Ερωτώμενος συγκεκριμένα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναχτυπούσαν το Ιράν εάν επαναφέρει το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Φυσικά».

Σημείωσε πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πήγε δεκαετίες πίσω. «Νομίζω ότι το έχουν βαρεθεί, μόλις πέρασαν μια κόλαση... το τελευταίο πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι να εμπλουτίσουν», είπε.

Μάλιστα, παρομοίασε τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν με την απόφαση της χώρας του να ρίξει ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε: «Αυτό το χτύπημα τερμάτισε τον πόλεμο. Αυτό το χτύπημα τελείωσε τον πόλεμο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Χιροσίμα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Ναγκασάκι, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, που τερμάτισε εκείνο τον πόλεμο. Αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα πολεμούσαν τώρα».

Ο Τραμπ συνέχισε να περιγράφει τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σαν «δύο παιδιά (που παίζουν) στην αυλή του σχολείου». «Αφήστε τα να τσακωθούν κολασμένα για 2-3 λεπτά και μετά είναι εύκολα να τα σταματήσετε».

President Trump Participates in an Official Greeting and Pull-Aside with the NATO Secretary General https://t.co/9yNinEmR3P

— The White House (@WhiteHouse) June 25, 2025