Οι Ιρανοί φαίνεται ότι είχαν απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο πριν το χτύπημα των ΗΠΑ – Δορυφορικές εικόνες έδειχναν φορτηγά στο Φορντό

Το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του Φορντό μεταφέρθηκε σε «άγνωστη» τοποθεσία λίγο πριν από την αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ανώτερη ιρανική πηγή ανέφερε ότι το υλικό μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μειώθηκε αισθητά και το προσωπικό του εργοστασίου πριν από την επίθεση των ΗΠΑ.

A senior Iranian official has confirmed to Reuters that most of the highly enriched uranium stored at Fordow was moved to a secure and undisclosed location prior to the U.S. airstrike.

Η Maxar Technologies δημοσιοποίησε δορυφορικές εικόνες, τρεις ημέρες πριν από τα αμερικανικά πλήγματα, στις οποίες καταγράφηκε έντονη και ασυνήθιστη δραστηριότητα κοντά σε είσοδο σήραγγας του ιρανικού πυρηνικού συγκροτήματος στο Φορντό.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, στις 19 Ιουνίου, αναλυτής ανέφερε ότι 16 φορτηγά βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στην είσοδο της σήραγγας. Την επόμενη ημέρα, τα φορτηγά είχαν μετακινηθεί βορειοδυτικά, μακριά από την εγκατάσταση, ωστόσο άλλα φορτηγά και εκσκαφείς ήταν ορατοί κοντά στην είσοδο. Ανάλυση του Open Source Centre στο Λονδίνο είχε υποδείξει ότι το Ιράν ενδέχεται να προετοίμαζε την εγκατάσταση για ενδεχόμενο πλήγμα.

Satellite pictures taken before last night's US strikes indicated unusual traffic movements at the Fordo nuclear plant in #Iran, in images taken on June 19th and 20th released today by @Maxar Technologies.

On the 19th, 16 cargo trucks were seen across an access road leading to a… pic.twitter.com/pLtCZqMoIV

