Πώς οι «Φρουροί της Επανάστασης» εξουδετέρωσαν τον ισραηλινό «Σιδερένιο Θόλο» – Βομβαρδισμοί σε Χάιφα και Τελ Αβίβ

Το Ιράν έπληξε με πυραύλους το Τελ Αβίβ και το λιμάνι της Χάιφας στο Ισραήλ σε μια επιδρομή που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί καταστρέφοντας κατοικίες και τροφοδοτώντας ανησυχίες μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών, που συμμετέχουν αυτή την εβδομάδα στη συνάντηση της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, ότι η μάχη μεταξύ των δύο παλαιών εχθρών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Σύμφωνα με το Reuters, οι «Φρουροί της Επανάστασης» ανακοίνωσαν ότι στην τελευταία επίθεση στο Ισραήλ το Ιράν χρησιμοποίησε μια νέα μέθοδο που ανάγκασε τα πολυεπίπεδα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ (Iron Dome) να στοχεύουν το ένα το άλλο.

«Οι πρωτοβουλίες και οι δυνατότητες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την επιχείρηση, παρά την ολοκληρωμένη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυτικών δυνάμεων και την κατοχή της πιο σύγχρονης αμυντικής τεχνολογίας, οδήγησαν στα επιτυχή και μέγιστα πυραυλικά πλήγματα στους στόχους στα κατεχόμενα εδάφη» αναφέρεται.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Όπως έχουν διαμηνύσει στο παρελθόν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, το αμυντικό σύστημα δεν λειτουργεί με 100% επιτυχία. Ωστόσο, υπάρχουν και τα αμυντικά συστήματα David’s Sling,Arrow 2 και Arrow 3 και το σύστημα THAAD ή Terminal High Altitude Area Defense.

Αμέτρητοι ιρανικοί πύραυλοι «πέρασαν» πάνω από το Τελ Αβίβ ενώ τα πλήγματα σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες έφτασαν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από κτίρια της πρεσβείας των ΗΠΑ. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι κτίριο της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ υπέστη μικρές ζημιές.

Εκρήξεις αντηχούσαν πάνω από την Ιερουσαλήμ.

VIDEO: Fires blaze in the Israeli port city of Haifa following an Iranian missile attack.

After decades of enmity and a prolonged shadow war fought through proxies and covert operations, the latest conflict marks the first time arch-enemies Israel and Iran have traded fire… pic.twitter.com/ZXAXBSy4jv

