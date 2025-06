Επιχείρηση «Rising Lion»: Τα ισραηλινά μαχητικά εξακολουθούν να βομβαρδίζουν το Ιράν – 100 drones σήκωσε η Τεχεράνη, οι διεθνείς αντιδράσεις

«Τα μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ συνεχίζουν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, αφού εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στη διάρκεια της νύχτας.

«Οι πιλότοι μας επιτέθηκαν και εξακολουθούν να επιτίθενται σε στρατιωτικούς στόχους και σε στόχους που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα σε διάφορες επαρχίες του Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν σε τηλεοπτικό του μήνυμα περίπου στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Στη διάρκεια ξεχωριστής συνέντευξης Τύπου υπογράμμισε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη «επιτέθηκαν και προκάλεσαν ζημιές στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν».

Ο ταξίαρχος Ντεφρίν σημείωσε ότι η ιρανική απειλή εις βάρος το Ισραήλ συνίσταται σε τρία στοιχεία:

Το πρώτο δείχνει ότι το Ιράν «οδεύει γοργά προς μια πυρηνική βόμβα», εξήγησε.

«Αποκαλύπτουμε σήμερα για πρώτη φορά ότι το ιρανικό καθεστώς έχει δημιουργήσει ένα μυστικό πρόγραμμα», επισήμανε ο Ντεφρίν.

«Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες υψηλού επιπέδου έχουν πραγματοποιήσει μυστικά πειράματα για την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων συστατικών για την κατασκευή πυρηνικών όπλων», τόνισε.

«Εκεί έγκειται η αναμφισβήτητη απόδειξη ότι το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικα όπλα στο άμεσο μέλλον», εξήγησε ο Ντεφρίν.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η κατασκευή από το Ιράν χιλιάδων βαλλιστικών πυραύλων, «με σχέδια να διπλασιάσει και να τριπλασιάσει την ποσότητά τους», υπογράμμισε.

«Τρίτον, το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να καθοδηγεί τους αντιπροσώπους του σε όλη τη Μέση Ανατολή εναντίον του κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Στόχος της επιχείρησής μας είναι να εξαλείψουμε αυτήν την απειλή», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Πάνω από 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγο Έφι Ντεφρίν.

Όπως δήλωσε: «Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις εργάζονται για την κατάρριψή τους», σύμφωνα με το Timesofisrael.

Τα drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν θα χρειαστούν αρκετές ώρες για να φτάσουν στο Ισραήλ, με την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή να κλιμακώνεται συνεχώς.

New: Iran has just launched more than 100 drones at Israel.

— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) June 13, 2025