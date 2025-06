Αποδοκιμάστηκε ο Τραμπ στην πρεμιέρα των «Αθλίων» – «Δεν με νοιάζει καθόλου. Το μόνο που κάνω είναι να κυβερνώ τη χώρα καλά»

Με αποδοκιμασίες, αλλά και χειροκροτήματα έγιναν δεκτοί ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ σε πολιτιστικό κέντρο στην Ουάσιγκτον, όπου πήγαν για την πρεμιέρα του μιούζικαλ «Οι Άθλιοι».

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τις ανάμεικτες αντιδράσεις των θεατών, με κάποιους να γιουχάρουν τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια, άλλους να χειροκροτούν και ορισμένους να στέκονται παγερά αδιάφοροι την ώρα που ο Τραμπ καθόταν με τη σύζυγό του στο θεωρείο του John F Kennedy Center.

To «παρών» στην πρεμιέρα του μιούζικαλ έδωσαν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, που είχαν γίνει στόχος αποδοκιμασιών στο ίδιο πολιτιστικό κέντρο τον Μάρτιο σε συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας των ΗΠΑ.

Η ατμόσφαιρα χθες στο Kennedy Center ήταν κάπως τεταμένη με ορισμένους ηθοποιούς να απέχουν από την παράσταση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Τραμπ, ο οποίος λίγες μέρες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του ανέλαβε την προεδρία του πολιτιστικού κέντρου, ακύρωσε «woke» – όπως τις χαρακτήρισε ο ίδιος – παραστάσεις και απομάκρυνε τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αντικαθιστώντας τα με συντηρητικούς υποστηρικτές του.

President Trump and the first lady take their seats at the Kennedy Center.

Reception: mixed. pic.twitter.com/U13GSiohpN

— Shawn McCreesh (@ShawnMcCreesh) June 11, 2025