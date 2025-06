Μακελειό σε σχολείο της Αυστρίας: Ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε τουλάχιστον εννέα άτομα – Ο δράστης φαίνεται να ήταν μαθητής και να αυτοκτόνησε

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε σχολείο της πόλης Γκρατς στην Αυστρία, σύμφωνα με σημερινή μετάδοση των αυστριακών μέσων ενημέρωσης περιλαμβανομένης της ταμπλόιντ εφημερίδας Kronen Zeitung ενώ, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου και αυτοκτόνησε.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση στην οδό Ντράιερσυτσενγκάσε, όπου βρίσκεται ένα δευτεροβάθμιο σχολείο, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, το ORF μετέδωσε ότι έχουν τραυματιστεί σοβαρά πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους μαθητές και καθηγητές.

Η δήμαρχος Έλκε Καχρ μίλησε για μια «τρομερή τραγωδία».

158 άτομα ιατρικό προσωπικό βρέθηκαν επί τόπου, συν 31 μέλη προσωπικού αντιμετώπισης κρίσεων και 65 ασθενοφόρα από οκτώ περιοχές της Στυρίας.

Video mit Schüsse in der Grazer Schule zu hören. Das Video wurde in einem Klassenzimmer des BORG gefilmt. #Amoklauf #Schule #Österreich #Tote #Spezialkommando #Großeinsatz #Graz #School #shooting #Schoolshooting #Austria … pic.twitter.com/01xMgkbQSB

Σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες διδασκαλίας στο BORG (Ομοσπονδιακό Λύκειο) στην οδό Ντράιερσιτσενγκάσε και μετά την πράξη του αυτοπυροβολήθηκε. Ο ύποπτος λέγεται ότι βρέθηκε νεκρός σε μία από τις τουαλέτες του σχολείου. Ήταν μαθητής στο BORG και φέρεται να θεωρούσε τον εαυτό του θύμα εκφοβισμού.

Το σχολείο έχει εκκενωθεί και δεν αναμένεται περαιτέρω κίνδυνος.

🇦🇹⚡- The situation in Graz, Austria, right now. https://t.co/DKhKadVQmL pic.twitter.com/y2mnAPGmsR

— Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) June 10, 2025