Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας διέταξε τον στρατό να εμποδίσει την άφιξη στη Γάζα του πλοίου «Μadleen» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι έδωσε οδηγίες στον στρατό να ενεργήσει με τρόπο ώστε σκάφος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Συνασπισμός Στολίσκου Ελευθερίας (FFC), που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους της ρημαγμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας και στο οποίο επιβαίνουν ακτιβιστές μεταξύ των οποίων η Σουηδέζα οικολόγος Γκρέτα Τούνμπεργκ, να μην φθάσει στη Γάζα.

"Έδωσα οδηγίες στον Τσαχάλ [τον στρατό του Ισραήλ] να ενεργήσει με τρόπο ώστε το Μαντλίν να μην φθάσει στη Γάζα. Στην αντισημίτρια Γκρέτα και στους φίλους της, λέω ξεκάθαρα: γυρίστε πίσω, γιατί δεν θα φθάσετε στη Γάζα", δήλωσε ο Κατς, όπως αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του.

Israel is on high alert as Madleen ship enters Palestinian waters carrying weapons such as bread, milk and medicine. pic.twitter.com/gh62keCeSM

— Mohamad Safa (@mhdksafa) June 8, 2025