«Πυρά» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ίλον Μασκ: «Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια εξαιρετική σχέση, με απογοήτευσε»

Ευκαιρία να εξαπολύσει... πυρά κατά τον Ίλον Μασκ βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο, με τον Γερμανό καγκελάριο να παρακολουθεί.

«Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια εξαιρετική σχέση... με απογοήτευσε» δήλωσε ο Τραμπ, απαντώντας στη σκληρή κριτική του Μασκ για το φορολογικό του νομοσχέδιο.

«Το νομοσχέδιο είναι απίστευτο» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο ίδιος απέδωσε την κριτική του Μασκ στο νομοσχέδιο στην απόφαση να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. «Είναι εκνευρισμένος γι' αυτό... Το ήξερε αυτό από την αρχή» υποστήριξε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

«Είπαμε όχι στην επιλογή του Μασκ για τη NASA» σημείωσε για τον Τζάρεντ Ισαάκμαν, σύμμαχο του μεγιστάνα.

Θα είχαμε κερδίσει την Πενσιλβάνια χωρίς τον Μασκ, δήλωσε δε.

«Δεν έχει πει άσχημα πράγματα για μένα, αλλά αυτό θα είναι το επόμενο (βήμα)» ανέφερε.

Ειρωνική η απάντηση του Μασκ: «Λέγε ότι θες»

Άμεση ήταν η απάντηση του Ίλον Μασκ στην επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ, με ειρωνείες προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων/ ηλιακή ενέργεια ακόμα και αν δεν αγγίζονται οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο» σχολίασε ο Μασκ.

Ο Ίλον Μασκ διέψευσε τον Τραμπ που υποστήριξε ότι γνώριζε για το νομοσχέδιο: «ψέματα, αυτό το νομοσχέδιο δεν μου το έδειξε κανείς, ούτε μια φορά».

«Λέγε ό,τι θες» ανέφερε δηκτικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ανασύροντας δε, ένα tweet του προέδρου από το 2013 («Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Ρεπουμπλικάνοι επεκτείνουν το ανώτατο όριο χρέους—είμαι Ρεπουμπλικάνος και ντρέπομαι!») ο Μασκ σχολίασε ειρωνικά: «σοφά λόγια».

«Πού είναι αυτός ο τύπος σήμερα;» διερωτήθηκε ο μεγιστάνας, ανασύροντας παλιότερες δηλώσεις του άλλοτε συμμάχου του.

Where is this guy today?? https://t.co/qcLNVSYEIB

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025