Στην περιφέρεια του Βορονέζ, στη δυτική Ρωσία σημειώθηκε σήμερα έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Ωστόσο, το γεγονός έχει σημάνει συναγερμό στις ρωσικές αρχές και έχει πυροδοτήσει έρευνες για πιθανή δολιοφθορά.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) επιβεβαίωσε πως η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Το σημείο της έκρηξης, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή ξένων παραγόντων.

Οι ρωσικές αρχές έχουν ήδη κινήσει ποινική διαδικασία με βάση τη νομοθεσία περί τρομοκρατίας. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, κύριος στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για επιχείρηση σαμποτάζ που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, οι επαγγελματικές ενέργειες του μηχανοδηγού και του πληρώματος του τρένου απέτρεψαν ζημιές και ανθρώπινες απώλειες, καθώς αντιλήφθηκαν έγκαιρα την καταστροφή των γραμμών και φρενάρισαν.

FSB: Morning explosion in Voronezh region was a terrorist attack

RIA Novosti, citing the FSB, reports that it has been clarified that the train driver, who was driving on the tracks at the time of the explosion, managed to brake quickly, so the explosion passed without serious…

