Τομ Χανκς: Αποκαλύψεις σοκ στο βιβλίο της κόρης του – «Δεν με εκπλήσσει» είπε ο ηθοποιός

Στις αρχές Απριλίου, η 42χρονη σήμερα Ελίζαμπεθ Χανκς, η κόρη του Τομ Χανκς και της πρώτης συζύγου του, Σαμάνθα Λούις (της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Σούζαν Ντίλινγχαμ) αποκάλυψε την ταραχώδη παιδική της ηλικία και την πολύπλοκη σχέση με τη μητέρα της, περιγράφοντας μια ζωή συναισθηματικής και ψυχικής βίας.

Ο 68χρονος σταρ μίλησε πρόσφατα, για πρώτη φορά, για τις σοκαριστικές αποκαλύψεις της κόρης του, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας του "The Phoenician Scheme".

«Δεν με εκπλήσσει που η κόρη μου είχε τα μέσα αλλά και την περιέργεια να εξετάσει αυτό το πράγμα, για το οποίο νομίζω ότι ήταν απίστευτα ειλικρινής» δήλωσε ο Χανκς στο "Access Hollywood" στις 26 Μαΐου.

«Όλοι προερχόμαστε από ταραγμένες, ραγισμένες ζωές, όλοι μας» είπε.

Tom Hanks Is 'Not Surprised' About His Daughter’s Memoir That Alleges Her Mom Samantha Lewes Was Emotionally and Physically Abusive https://t.co/XeUVLDo6IZ

— People (@people) June 5, 2025