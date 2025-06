Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων στην Ρωσία, λίγο πριν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

Η Ουκρανία... σφυροκόπησε την Ρωσία σήμερα, καθώς επιτέθηκε σε στρατιωτική βάση στη Σιβηρία, μια μόλις ημέρα πριν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Μη επαληθευμένα βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά - των οποίων ο σκοπός είναι να ρίξουν πυρηνικές βόμβες σε στόχους μεγάλης απόστασης - να φλέγονται στην αεροπορική βάση Μπελάγια, βόρεια του Ιρκούτσκ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο, αλλά στο Κίεβο, ένας Ουκρανός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο πρακτορείο ότι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, η SBU, βομβάρδισε με drones πάνω από 40 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η ουκρανική πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters στο Κίεβο, δήλωσε ότι τα αεροσκάφη που χτυπήθηκαν περιλάμβαναν στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22, τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.

Ο Ιγκόρ Κόμπζεφ, κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, δήλωσε ότι υπήρξε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε στρατιωτική μονάδα κοντά στο χωριό Σρέντνι στην περιοχή Ουσόλσκι, αλλά δεν ανέφερε τη στρατηγική αεροπορία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Telegram, ακούγονταν drones να πετούν από πάνω και μια γιγάντια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Είπε, ωστόσο, ότι ήταν η πρώτη τέτοια επίθεση σε αυτό το μέρος της Σιβηρίας - και πρόσθεσε ότι ο αριθμός των drones στην επίθεση δεν ήταν σαφής. Τα drones, είπε, είχαν εκτοξευθεί από ένα φορτηγό.

There are also reports of a fire at the Belaya airbase in the Irkutsk region.

TU-95 bombers and TU-22M3 bombers are also based there. pic.twitter.com/0qTvpJtbsg

