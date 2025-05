Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ σε γκράφιτι στο στάδιο των White Sox στο Σικάγο

Κάτοικοι του Σικάγο δεν γιόρτασαν απλώς την εκλογή του νέου Πάπα, έδωσαν έμφαση στην αφοσίωσή του στο μπέιζμπολ.

Οι αρχικές φήμες ανέφεραν ότι ο Ρόμπερτ Πρέβοστ - παλαιότερα γνωστός στην περιοχή South West της αμερικανικής μεγαλούπολης ως «Πάτερ Μπομπ» και τώρα ως Πάπας Λέων ΙΔ΄ - μπορεί να είναι οπαδός των Cubs.

Φωτογραφικά στοιχεία για το αντίθετο εμφανίστηκαν από τότε. Ένα viral πλέον στιγμιότυπο οθόνης από τον πρώτο αγώνα του World Series του 2005 έδειχνε τον νυν Πάπα με ενδυμασία των White Sox, να κάθεται δίπλα στον επί σειρά ετών φίλο του Εντ Σμιτ, οπαδό των Sox και κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας, σύμφωνα με την εφημερίδα «Chicago Tribune».

Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, αυτή η στιγμή και η απίθανη παπική εμφάνιση έγινε θέμα νέου γκράφιτι στο στάδιο μπέιζμπολ Rate Field στο Σικάγο.

The White Sox commemorated Pope Leo XIV attending Game 1 of the 2005 World Series with a graphic installation in the section where he sat. pic.twitter.com/Bd26uSQ6Uo

— White Sox on CHSN (@CHSN_WhiteSox) May 19, 2025