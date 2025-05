Σκηνές πανικού στο Λίβερπουλ: Δεκάδες τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος που πανηγύριζε για το πρωτάθλημα

Σε εφιάλτη μετατράπηκε η φιέστα της Λίβερπουλ, όταν αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους και αφήνοντας ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα), στην οδό Water Street, όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Liverpool FC.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον 27 άτομα τραυματίστηκαν, με δύο εξ αυτών –ανάμεσά τους ένα παιδί– να νοσηλεύονται σοβαρά. Τέσσερις άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από το όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Σοκαριστικά βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους δείχνουν τη στιγμή της σύγκρουσης και την οργισμένη αντίδραση του κόσμου, που περικύκλωσε αμέσως το όχημα. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και ένας διασώστης-ποδηλάτης που βρισκόταν σε υπηρεσία.

Locals in Liverpool trying to get to the attacker as he is being arrested by the police. https://t.co/U5VKqTcVtf

Η Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ προχώρησε στη σύλληψη ενός 53χρονου Βρετανού, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η υπαρχηγός της Αστυνομίας, Τζένι Σιμς, το περιστατικό δεν συνδέεται με τρομοκρατία και «δεν υπάρχει αναζήτηση άλλων υπόπτων».

- 27 hospitalized - 20 treated at scene - Driver is a 53-year-old "white British man," cops say. - Incident not believed to be terrorism pic.twitter.com/axFwyypUMu

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τις εικόνες «φρικτές» και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ενώ ευχαρίστησε τις Αρχές και τα σωστικά συνεργεία για την άμεση επέμβασή τους.

https://x.com/JournoJones05/status/1927069971101757449?ref_src=twsrc%5Etfw

Η πόλη του Λίβερπουλ, που λίγες ώρες νωρίτερα έσφυζε από χαρά και υπερηφάνεια, μετρά τώρα τις πληγές της μετά από ένα τραγικό περιστατικό που σκίασε τις θριαμβευτικές στιγμές των οπαδών της.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.

Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.

We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL

— Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025