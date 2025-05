Η στιγμή που η Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται να χτυπά στο πρόσωπο τον Γάλλο πρόεδρο – Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει την Μπριζίτ Μακρόν, να χαστουκίζει μπροστά στις κάμερες τον σύζυγό της και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους στο αεροδρόμιο Ανόι στο Βιετνάμ. Ενώ άνοιγαν οι πόρτες, ένα χέρι φαίνεται να χαστουκίζει τον Μακρόν, χωρίς να φαίνεται αρχικά η φιγούρα της Μπριζίτ -αν και είναι ξεκάθαρο πως είναι αυτή.

Ο Γάλλος ηγέτης φαίνεται να εκπλήσσεται και να χαιρετάει αμήχανα. Το συμβάν δεν έληξε εκεί καθώς η Μπριζίτ αρνήθηκε και να πάρει το χέρι που της πρόσφερε ο σύζυγός της, για να κατέβει τα σκαλιά του αεροπλάνου.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.

The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.

What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC

