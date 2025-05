Τουλάχιστον 20 νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές σε ολόκληρη την Λωρίδα της Γάζας

Τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ολόκληρη την Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ανάμεσά τους ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος και ένα στέλεχος της υπηρεσίας Πρώτων Βοηθειών, ανακοίνωσαν υγειονομικές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα διευκρινίζοντας οι θάνατοι αυτοί είναι αποτέλεσμα ισραηλινών επιθέσεων στην Χαν Γιούνις, στον νότιο τομέα, στην Τζαμπάλια, στον βορρά, και στην Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα.

Στην Τζαμπάλια, ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Χάσαν Ματζντί Γουάρντα και πολλά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που έπληξε το σπίτι του.

