Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών στην Τζενίν – Βίντεο ντοκουμέντο

Iσραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ σήμερα Τετάρτη 21 Μαΐου με πραγματικά πυρά εναντίον μιας αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών που επισκεπτόταν την Τζενίν, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Την επίσκεψη των διπλωματών είχε διοργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή, το υπουργείο Εξωτερικών της οποίας έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας βίντεο, που δείχνει δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, κοντά σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν. Δύο άτομα που φορούν στολές του ισραηλινού στρατού φαίνονται να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί και η ομάδα των διπλωματών τρέχει πίσω στα αυτοκίνητά της.

Israeli forces fire at group of around 30 diplomatic missions in Jenin, including close allies Canada, Netherlands and UK. One diplomat there tells @TheNationalNews that "around six shots" fired after group was standing at military barrier. "Was all coordinated with IDF before." pic.twitter.com/DGjxpOMHJL

— Thomas Helm (@ThomasFHelm) May 21, 2025