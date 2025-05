Εκτός νόμου το εξτρεμιστικό «Βασίλειο της Γερμανίας» – Συνελήφθη ο «βασιλιάς», Πέτερ Φίτσεκ

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σήμερα εκτός νόμου το «Βασίλειο της Γερμανίας» (KRD), έναν από τους κεντρικούς συλλόγους της οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ». Ταυτόχρονα, η αστυνομία σε επτά κρατίδια πραγματοποιεί από το πρωί εφόδους σε ακίνητα του συλλόγου, σε ένα εκ των οποίων συνελήφθη και ο «βασιλιάς» Πέτερ Φίτσεκ.

Στο επίκεντρο των ερευνών τίθεται ακίνητο στο Χαλσμπρούκε της Σαξονίας, το οποίο χρησίμευε ως «έδρα» του 59χρονου αυτοαποκαλούμενου «βασιλιά Πέτερ του Α'». Πρόκειται για φάρμα με στάβλους, οικόσιτα ζώα και τυροκομείο, στα όρια της οποίας ζουν και κάποιοι «υπήκοοι» του «βασιλείου». Ο Πέτερ Φίτσεκ, πρώην σεφ και δάσκαλος του καράτε, στέφθηκε το 2012 σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λούθερσταντ - Βίτενμπεργκ στην Σαξονία - 'Ανχαλτ.

Στο «βασίλειο της Γερμανίας» δεν ίσχυαν οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αλλά το δικό του «σύνταγμα», ενώ υπήρχε και διαφορετικό νόμισμα.

#BREAKING German Interior Minister Alexander Dobrindt has banned a group known as the "Kingdom of Germany," associated with the far-right Reich Citizens movement, with police carrying out raids at properties of key members across seven German states pic.twitter.com/TpioLF0xXl

