Ισχυρές εκρήξεις από Πακιστανική επίθεση στο αεροδρόμιο της πόλης Τζάμου στο Κασμίρ – Δείτε βίντεο

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε το αεροδρόμιο της πόλης Τζάμου στο Ινδικό Κασμίρ, εν μέσω της σύγκρουσης της Ινδίας με το Πακιστάν, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη, ενώ σημειώθηκε και μπλακάουτ. Οι εκρήξεις συνεχίζονταν για αρκετή ώρα. Πηγές του Ινδικού στρατού είπαν, ότι πιθανότατα επρόκειτο για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε το Πακιστάν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι επιθέσεις αποκρούστηκαν αποτελεσματικά από το Ρωσικό σύστημα αεράμυνας S400 της Ινδίας.

BIG BREAKING: Jammu city attacked by Pakistan

India's air defence (S400) gets activated

Intel confirms 8 missiles directed from Pakistan at Jammu civil airport, Samba, RS Pura, Arnia and areas.

All were intercepted/blocked by S400

Rohan Dua & Emaad Makhdoomi report pic.twitter.com/mlcLRyAEGL

