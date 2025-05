Ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν: Δεκατρείς άμαχοι νεκροί και 59 τραυματίες από πακιστανικά πυρά

Η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι πυρά του πακιστανικού πυροβολικού χθες, Τετάρτη, εναντίον του εδάφους της, σε απάντηση για ινδικά πλήγματα στο πακιστανικό έδαφος, στοίχισαν τη ζωή σε 13 αμάχους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 59.

Οι 13 νεκροί, καθώς και 44 από τους 59 τραυματίες, καταγράφηκαν μόνο στο χωριό Πόονς, (βορειοδυτική Ινδία), κατά μήκος της «γραμμής ελέγχου», του ντε φάκτο συνόρου που κατανέμει ανάμεσα στις δύο χώρες τη διαφιλονικούμενη περιφέρεια του Κασμίρ, διευκρίνισε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Εξάλλου μια ισχυρή έκρηξη ακούσθηκε σήμερα το πρωί στην πόλη Λαχόρη του Πακιστάν, μετέδωσαν ο τηλεοπτικός σταθμός Geo TV και δημοσιογράφος του πρακτορείου Ρόιτερς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της έκρηξης.

Το ινδικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, ωστόσο Iνδός αμυντικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δήλωσε ότι δεν διεξάγονται ινδικές επιχειρήσεις στη Λαχόρη.

Η Ινδία έπληξε «τρομοκρατική υποδομή» του Πακιστάν νωρίς χθες, Τετάρτη, το πρωί, δύο εβδομάδες αφού είχε κατηγορήσει τη μουσουλμανική χώρα ότι ευθύνεται για μια επίθεση στο ινδικό Κασμίρ κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, κυρίως ινδουιστές τουρίστες.

Το Ισλαμαμπάντ αρνήθηκε την κατηγορία και δήλωσε ότι θα απαντήσει στα πυραυλικά πλήγματα, προσθέτοντας ότι κατέρριψε πέντε ινδικά αεροσκάφη.

Η ινδική πρεσβεία στο Πεκίνο χαρακτήρισε «παραπληροφόρηση» τις αναφορές για κατάρριψη ινδικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 31 Πακιστανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίσθηκαν από τα πλήγματα και τους διασυνοριακούς βομβαρδισμούς που ακολούθησαν.

Παράλληλα, σημειώθηκε αερομαχία μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών των δύο χωρών. Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, κατά τη διάρκεια της εμπλοκής καταρρίφθηκαν πέντε ινδικά μαχητικά.

Όπως μετέδωσε στο CNN ανώτερη πηγή των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις «μεγαλύτερες και μακρύτερες σε διάρκεια στην πρόσφατη ιστορία της αεροπορίας».

Την επόμενη ημέρα, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καταρρίψαμε πέντε ινδικά μαχητικά, τρία Rafale, ένα SU-30 και ένα MiG-29».

Η αεροπορική σύγκρουση σημειώθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor», την οποία φέρεται να ξεκίνησε το Νέο Δελχί. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνολικά 125 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε συγκρούσεις που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, με κάθε πλευρά να παραμένει εντός του εναέριου χώρου της. Οι αποστάσεις των πυραυλικών επιθέσεων, πάντως, έφτασαν ή και ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα (100 μίλια).

