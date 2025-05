Εντείνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν: Ανταλλαγή βομβαρδισμών και τουλάχιστον 11 νεκροί – Δείτε βίντεο

0

Σε αποκλιμάκωση καλούν οι ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ινδίας και του Πακιστάν αντάλλαξαν βομβαρδισμούς τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 8 άμαχοι στην πακιστανική πλευρά και τρεις στην ινδική, καθώς η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στα δυο κράτη με πυρηνικό οπλοστάσιο έφθασε σε νέο επίπεδο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Άχμεντ Τσόντρι, οκτώ άμαχοι, ανάμεσά τους «κοριτσάκι τριών ετών», σκοτώθηκαν σε «24 πλήγματα» των ινδικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους σε «έξι τοποθεσίες» στο Πακιστάν.

Ο ανώτατος αξιωματικός πρόσθεσε πως τραυματίστηκαν άλλοι 35 άνθρωποι και ότι δυο ακόμη παραμένουν αγνοούμενοι ως τώρα.

BREAKING: These latest pictures from Kashmir reportedly show the aftermath of India's missiles being fired across the border into Pakistani-controlled territory Latest ➡️ https://t.co/CapRfsaVpQ 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/kREVOr3Jwi — Sky News (@SkyNews) May 6, 2025

Στην άλλη πλευρά, οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «έπληξαν τρομοκρατικές υποδομές στο Πακιστάν» όπου «οργανώθηκαν» και από όπου «διοικήθηκαν» κατ’ αυτές «τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της Ινδίας».

Μέσα στη νύχτα, δημοσιογράφοι άκουγαν πελώριες εκρήξεις στα περίχωρα της Σριναγκάρ, μεγάλη πόλη του τομέα του Κασμίρ υπό ινδικό έλεγχο, όχι μακριά από το αρχηγείο των ινδικών ενόπλων δυνάμεων στην ζώνη.

Ο ινδικός στρατός ανέφερε πως πυρά πυροβολικού του Πακιστάν στοχοποίησαν το έδαφός του, τους τομείς Μπίμπερ Γκάλι και Πουντς Ρατζαούρι, στο Κασμίρ. «Τρεις αθώοι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πυρών/των βομβαρδισμών που γίνονται στα τυφλά» από το Πακιστάν, γνωστοποίησε, διαμηνύοντας πως θα υπάρξει ανταπόδοση «κατά τρόπο αναλογικό».

Η νέα κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη, οι σχέσεις ανάμεσα στα οποία είναι τεταμένες ήδη από ιδρύσεώς τους, με τον αιματηρό και οδυνηρό διαχωρισμό τους όταν απέκτησαν την ανεξαρτησία τους το 1947, είχε αφορμή επίθεση που προκάλεσε σοκ στην Ινδία.

Την 22η Απριλίου, ένοπλοι σκότωσαν 26 ανθρώπους στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ. Αμέσως το Νέο Δελχί, παρότι δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια, κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ. Η πακιστανική κυβέρνηση διέψευσε πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η ινδική αστυνομία έχει ανακοινώσει πως αναζητεί για να συλλάβει τουλάχιστον δύο υπηκόους το Πακιστάν και άλλους συνεργούς τους διαβεβαιώνοντας ότι συνδέονται με το τζιχαντιστικό κίνημα Λασκάρ-ι-Τάιμπα (LeT), που έχει βάση το Πακιστάν κι είχε ήδη κατηγορηθεί για την επίθεση του 2008 στη Βομβάη με 166 νεκρούς.

Μια από τις τοποθεσίες που έγιναν στόχος των πυραυλικών πληγμάτων της Ινδίας τη νύχτα ήταν το ισλαμικό τέμενος Σουμπχάν, στην Μπαχαβαλπούρ, στο πακιστανικό Παντζάμπ — συνδέεται, σύμφωνα με τις ινδικές υπηρεσίες πληροφοριών, με οργανώσεις κοντά στη Λασκάρ-ι-Τάιμπα, ιδίως τη Τζάις-ι-Μοχάμεντ (JeM).

Η κυβέρνηση της επαρχίας αυτής, όπου ζουν σχεδόν οι μισοί από τους 240 εκατομμύρια κατοίκους του Πακιστάν, ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία σήμερα.

Μετά τους ινδικούς βομβαρδισμούς άρχισαν ομοβροντίες του πακιστανικού πυροβολικού που, σύμφωνα με δημοσιογράφους, έμοιαζαν να πλησιάζουν ολοένα περισσότερο.

«Η ανταπόδοση άρχισε κι αν το θέλει ο Θεός θα επιταθεί (...) δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επιλυθεί το πρόβλημα», απείλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαουάτζα Ασίφ, ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας.

Η επιτροπή εθνικής ασφαλείας, όργανο αποτελούμενο από κορυφαίους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους που δεν συνεδριάζει παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, έχει συγκληθεί για τις 08:00 (ώρα Ελλάδας).

Κάπου 200 Πακιστανοί έκαναν πορεία σήμερα στην πόλη Χαϊντεραμπάντ (νότια), έκαψαν σημαίες της Ινδίας και πορτρέτα του ινδουιστή εθνικιστή ομοσπονδιακού πρωθυπουργού της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι.

«Ο κόσμος δεν θα άντεχε στρατιωτική σύγκρουση» ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν, τόνισε χθες ο ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για «αυτοσυγκράτηση», ενώ οι δυο πλευρές δεν σταματούν να επικαλούνται το «δικαίωμά τους στη νόμιμη άμυνα» εδώ και δυο εβδομάδες.

Εν μέσω κλιμάκωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ευχή οι εχθροπραξίες να «τελειώσουν πολύ γρήγορα».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε με τους ομολόγους του τόσο της Ινδίας όσο και του Πακιστάν για να τους «ενθαρρύνει» να αρχίσουν διάλογο προκειμένου να «εξουδετερωθεί» η κρίση, να «αποφευχθεί νέα κλιμάκωση», ανέφερε ο Μπράιαν Χιουζ, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, του οποίου το τρέχον διάστημα ο κ. Ρούμπιο είναι υπηρεσιακός επικεφαλής.

«Δεν στοχοποιήθηκε καμιά πακιστανική στρατιωτική εγκατάσταση», σύμφωνα με το Νέο Δελχί, που διαβεβαίωσε ότι επέδειξε «μεγάλη αυτοσυγκράτηση» για να «αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση».

«Τηρήσαμε έτσι τη δέσμευσή μας πως θα φροντίζαμε οι υπεύθυνοι για την επίθεση (της 22ης Απριλίου) να λογοδοτήσουν», ανέφερε η κυβέρνηση του ινδουιστή υπερεθνικιστή πρωθυπουργού Μόντι.

We want more. Visuals from Pakistan Occupied Kashmir which will be soon ours. pic.twitter.com/12fUbyFsLS — Squint Neon (@TheSquind) May 6, 2025

«Μετά την επίθεση στην Παχαλγκάμ, η ινδική κυβέρνηση για ακόμη μια φορά χρησιμοποίησε τη δικαιολογία της τρομοκρατίας προκειμένου (...) να θέσει σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια», κατήγγειλε η πακιστανική διπλωματία.

«Η ανεύθυνη ενέργεια της Ινδίας φέρνει τα δυο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε μείζονα σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ πλειοδότησε: «το Πακιστάν επιφυλάσσεται του απόλυτου δικαιώματός του να ανταποδώσει με αποφασιστικό τρόπο αυτή την απρόκλητη ινδική επίθεση — ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αποφασιστική ανταπόδοση».

#BREAKING: Pakistan Army confirms attack by India. India has launched an attack on Pakistan. Missiles fired at Kotli, Muzaffarabad, and Bahawalpur — confirmed by DG ISPR to Pakistani journalists. India goes after terror state Pakistan. pic.twitter.com/Tog4sHGjdM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025

Από την πλευρά του, το Νέο Δελχί απείλησε να «κόψει το νερό» στο Πακιστάν, σε αντίποινα για την επίθεση της 22ης Απριλίου.

Ήδη από την επομένη, η Ινδία αποσύρθηκε από συμφωνία για την κοινή χρήση των υδάτινων πόρων με το Πακιστάν που είχε υπογραφτεί το 1960.

Σχεδόν κάθε βράδυ τις τελευταίες δεκαπέντε νύχτες, στρατιωτικοί των δυο χωρών αντάλλασσαν πυρά με ελαφρά όπλα στη λεγόμενη γραμμή ελέγχου, τα de facto σύνορα, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί θύματα. Μέχρι σήμερα.

Το Πακιστάν από την πλευρά του έκανε δυο δοκιμές πυραύλων εδάφους-εδάφους. Αυτή που έγινε το Σάββατο ήταν βαλλιστικού πυραύλου με βεληνεκές 450 χιλιομέτρων.

Διόλου τυχαία, πρόκειται για την ίδια απόσταση με αυτή από τα σύνορα του Πακιστάν ως την πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί.

Η Ινδία αναμένεται να κάνει σήμερα γυμνάσια της πολιτικής προστασίας προκειμένου, σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών, να προετοιμαστεί ο πληθυσμός να «προστατευτεί σε περίπτωση επίθεσης».

Το Νέο Δελχί υποδέχεται σήμερα τον υπουργό Εσωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, που βρισκόταν τη Δευτέρα στο Ισλαμαμπάντ, στο πλαίσιο εγχειρήματος μεσολάβησης.