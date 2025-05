Το Ισραήλ βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Σαναά στην Υεμένη – Τρεις νεκροί και 38 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα σε θέσεις των Χούθι της Υεμένης, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στους αντάρτες.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα υποδομές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη, μεταξύ των οποίων ήταν το αεροδρόμιο και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτεύουσα Σαναά. Οι Χούθι προειδοποίησαν αμέσως, ότι θα απαντήσουν στα πλήγματα αυτά. «Η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «έθεσε εκτός λειτουργίας» το αεροδρόμιο της Σαναά και έβαλε στο στόχαστρο «σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στην περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς και μια τσιμεντοβιομηχανία λίγο βορειότερα. «Χτυπήθηκαν οι διάδρομοι απογείωσης, αεροσκάφη και υποδομές», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το τηλεοπτικό κανάλι των ανταρτών Al-Massirah μετέδωσε, ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, σε τρεις σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σε μια τσιμεντοβιομηχανία της περιφέρειας Αμράν. Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στη Σαναά άκουσαν πολλές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται από διάφορα σημεία της πόλης. Προς το παρόν είναι άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

Unprovoked, #Yeman's Houthis struck a missile on #Israel's airport. Flight insurance surged and international carriers suspended their flights to Israel. The Jewish state responded. Sanaa Airport and all the planes on its tarmac were no more (see video). For safe measure, Israel… pic.twitter.com/cuehFtQYb8

