Ο Τραμπ βάζει δασμούς 100% και στις κινηματογραφικές ταινίες που παράγονται στο εξωτερικό – Αντιδρούν Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

0

«Η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία πεθαίνει πολύ γρήγορα»

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία δεσμεύτηκαν σήμερα να υπερασπιστούν την κινηματογραφική τους βιομηχανία μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου επιβολής τελωνειακών δασμών 100% στις κινηματογραφικές ταινίες που διανέμονται σε αμερικανικές αίθουσες κι έχουν παραχθεί στο εξωτερικό.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουν αναδειχθεί σε δημοφιλείς τοποθεσίες για γυρίσματα ταινιών του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο, ενώ η ομοσπονδιακή και οι πολιτειακές κυβερνήσεις προσφέρουν φορολογικά κίνητρα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε ότι εξαιτίας αυτών των κινήτρων, που προσφέρουν άλλες χώρες για να προσελκύσουν τους κινηματογραφικούς παραγωγούς, η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία πεθαίνει πολύ γρήγορα.

Ανακοίνωσε επίσης ότι εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως το υπουργείο Εμπορίου, να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία επιβολής δασμών 100% σε όλες τις ταινίες που παράγονται στο εξωτερικό και στη συνέχεια διανέμονται στις ΗΠΑ.

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε ότι επικοινώνησε σχετικά με τους προταθέντες δασμούς με την υπηρεσία χρηματοδότησης της κινηματογραφικής βιομηχανίας που υπάγεται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

"Κανένας δεν θα πρέπει να έχει αμφιβολία ότι θα υπερασπιστούμε σθεναρά τα δικαιώματα της αυστραλιανής κινηματογραφικής βιομηχανίας", ανέφερε ο Μπερκ σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον είπε ότι η κυβέρνησή του αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους προταθέντες δασμούς.

"Θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες αυτού που τελικά θα προκύψει. Αλλά σαφώς και θα υποστηρίξουμε σθεναρά αυτό τον τομέα (την κινηματογραφική βιομηχανία)", δήλωσε.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, η τηλεοπτική και κινηματογραφική βιομηχανία της Αυστραλίας άξιζε 2,58 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Η Αυστραλία ήταν η χώρα που φιλοξένησε τα γυρίσματα των ταινιών «Matrix» και αποτελεί μόνιμη βάση για αμερικανικές κινηματογραφικές εταιρείες, περιλαμβανομένης της Marvel, ενώ η Νέα Ζηλανδία είναι περισσότερο γνωστή ως η τοποθεσία γυρισμάτων της τριλογίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει επενδύσει 349,5 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά κίνητρα από το 2019 για να προσελκύσει διεθνείς παραγωγές με το μεγαλύτερο μέρος να διατίθεται σε ταινίες του Χόλιγουντ όπως της Μάρβελ, η "Thor: Love and Thunder", "Ο Κασκαντέρ" ("The Fall Guy") της Universal και η "Godzilla vs Kong" της εταιρείας Legendary Pictures.

Στη Νέα Ζηλανδία ο κινηματογραφικός τομέας παράγει δύο δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως με περίπου το ένα τρίτο των εσόδων να προέρχεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας τον Μάρτιο του 2025.