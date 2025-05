Επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν: Ένας τεράστιος κρατήρας δημιουργήθηκε από τον πύραυλο – Στήλη μαύρου καπνού υψώθηκε στον ουρανό

Σκηνές πανικού επικράτησαν κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ μετά από πύραυλο που εκτοξεύθηκε σήμερα από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης προς το Ισραήλ.

Από την επίθεση των Χούθι με πύραυλο στο Ισραήλ δημιουργήθηκε ένας τεράστιος κρατήρας, ενώ μια στήλη καπνού ανέβαινε στον ουρανό προκαλώντας ανησυχία σε όσους ήταν στο αεροδρόμιο.

Οι συνδεόμενοι με το Ιράν Χούθι, που ανέλαβαν την ευθύνη για το πυραυλικό χτύπημα, έχουν εντείνει πρόσφατα τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Υψηλόβαθμος διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας, ο Γιαΐρ Χεζρόνι, έδειξε στους δημοσιογράφους έναν κρατήρα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου, ο οποίος όπως δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου έπεσε δίπλα σε έναν δρόμο κοντά σε χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3.

«Μπορείτε να δείτε τη σκηνή ακριβώς πίσω μας: ένας κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων», δήλωσε ο Χεζρόνι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχον προκληθεί σημαντικές ζημιές.

The massive crater created by the Houthi ballistic missile impact this morning near Ben Gurion International Airport in Central Israel. The missile impacted next to an access road outside the airport, with the crater measured to be 25 meters across and several meters deep,… pic.twitter.com/VhmLvWNkmJ

— OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2025