«Εποικοδομητική» ήταν η συνομιλία που είχαν οι Τραμπ και Ζελένσκι στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό

Η συνάντηση του είχαν νωρίτερα σήμερα στο Βατικανό, στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν «εποικοδομητική», όπως έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε επίσης χαρακτηρίσει «πολύ εποικοδομητική» τη συνομιλία των δύο προέδρων.

Οι Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν για περίπου 15 λεπτά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ζελένσκι. Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ζελένσκι δείχνουν τους δύο άνδρες καθισμένους απέναντι ο ένας στον άλλο σε μια μαρμάρινη αίθουσα χωρίς να βρίσκεται κοντά τους κανένας από τους συνεργάτες τους.

Μια άλλη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ζελένσκι δείχνει τους δύο ηγέτες να συνομιλούν όρθιοι με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

The US and Ukrainian presidents had a "very productive discussion", according to a White House official.

Μετά τη συνάντηση τους, ο Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει σε «αποτελέσματα». «Μια πολύ συμβολική συνάντηση που θα μπορούσε να γίνει ιστορική αν επιτύχουμε κοινά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ!», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Καταφέραμε να συζητήσουμε πολλά. Ελπίζουμε να έχουν και αποτελέσματα σε όλα αυτά που συζητήσαμε», έγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται «η προστασία της ζωής των πολιτών μας. Μια πλήρης και άνευ όρων εκεχειρία. Μια αξιόπιστη ειρήνη διαρκείας που θα εμποδίσει νέο πόλεμο».

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025