Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τη νεκροψία του Ρόμπερτ Κένεντι διχάζει την οικογένεια του

Η δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού από τη νεκροψία-νεκροτομή του Μπόμπι Κένεντι, δεκαετίες μετά τη δολοφονία του την 5η Ιουνίου 1968 στο Λος Άντζελες, πυροδότησε χθες διένεξη ανάμεσα σε δυο από τα παιδιά του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αποχαρακτηρισμένα αρχεία για τον φόνο του Ρόμπερτ Κένεντι, ή Μπόμπι, του αδελφού του προέδρου Τζον Κένεντι, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1963, δημοσιοποιήθηκαν προχθές Παρασκευή με πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ, ο οποίος υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα για αυτό όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, την 20ή Ιανουαρίου.

Ωστόσο μια από τις κόρες του Μπόμπι Κένεντι, η Κέρι, αναφέρθηκε χθες στον «σκληρό πόνο» που δοκίμασε μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών της νεκροψίας-νεκροτομής που περιέχονταν στα αρχεία.

Η μνήμη του πατέρα της «θα είναι ακόμη πιο δύσκολη» με «νέο και αδιανόητο τρόπο», εξήγησε μέσω X.

It was hard to be an 8-year-old girl who lost her father to a man with a gun. It was hard to absorb that violence. It was hard to imagine what his final moments were like. It was hard knowing that anytime I watched a movie or show about the 1960s, I’d inevitably relive the worst… pic.twitter.com/75JrcieCOX

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) April 19, 2025