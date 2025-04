To CNN αναλύει την ξαφνική κίνηση του Πούτιν να ανακοινώσει εκεχειρία με αφορμή το Πάσχα – «Μοιάζει με νεύμα προς τον Τραμπ»

0

Ωστόσο το Κίεβο κατηγορεί την Μόσχα για παραβίαση της κατάπαυσης πυρός

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν το Μ. Σάββατο για μικρής διάρκειας εκεχειρία με την Ουκρανία, αποτελεί απόδειξη του άκρατου κυνισμού με τον οποίο αντιμετωπίζει την ειρήνη η Μόσχα, σημειώνει σε ανάλυση το CNN.

Η ανακοίνωση για εκεχειρία με την Ουκρανία από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ήρθε μόλις λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν ότι θα χρειάζονταν τις επόμενες ημέρες ένα σημάδι ότι το Κρεμλίνο εννοούσε σοβαρά την ειρήνη.

Putin offering an impromptu Easter ceasefire, knowing Ukraine wouldn’t go for it, was a very easy play by the Kremlin to undermine momentum for a settlement. The war will be fought to its conclusion. https://t.co/Txox1lZhu4 — Big Serge ☦️🇺🇸🇷🇺 (@witte_sergei) April 19, 2025

Για τους υποστηρικτές της Ρωσίας, η ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου, έμοιαζε με νεύμα προς τον Τραμπ – αλλά η ξαφνική δήλωση είναι τόσο ασαφής, που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί από τον Πούτιν ώστε να υποστηρίξει την ψευδή αντίληψή του ότι το Κίεβο δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος.

Russian President Vladimir Putin declared a unilateral Easter ceasefire in Ukraine, ordering his forces to end hostilities at 6 p.m. Moscow time (1500 GMT) on Saturday until the end of Sunday https://t.co/qHGRMjruVt pic.twitter.com/6yoewMFHWn — Reuters (@Reuters) April 19, 2025

Θα είναι εφιάλτης για την Ουκρανία να σταματήσει ξαφνικά τον πόλεμο κατ’ εντολή του Πούτιν. Κάποιες θέσεις πρώτης γραμμής μπορεί να βρίσκονται στη μέση σφοδρών συγκρούσεων όταν φτάσει η εντολή, και μια παύση αυτού του είδους απαιτεί μέρες προετοιμασίας και ετοιμότητας.

Η παραπληροφόρηση είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σύγχυση στα στρατεύματα σχετικά με την εφαρμογή της εκεχειρίας, τον τρόπο αναφοράς ή αντίδρασης στις παραβιάσεις, ακόμη και το τι πρέπει να κάνουν όταν αυτή λήξει.

Είναι πιθανό η εκεχειρία να αποδειχθεί ως σημάδι ότι και οι δύο πλευρές μπορούν να σταματήσουν τη βία για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι σημαντικά πιο πιθανό και οι δύο να χρησιμοποιήσουν τις παραβιάσεις και τη σύγχυση για να δείξουν ότι ο αντίπαλός τους δεν είναι αξιόπιστος. Ήδη το βράδυ του Μ. Σαββάτου, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ρωσικές επιδρομές συνεχίστηκαν σε περιοχές της πρώτης γραμμής.

Η εν εξελίξει εκεχειρία 30 ημερών που περιορίζεται στις ενεργειακές υποδομές γεννήθηκε σε συνθήκες πλήρους χάους. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «η ενέργεια και οι υποδομές» καλύπτονται, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι σταμάτησαν αμέσως τις επιθέσεις στις «ενεργειακές υποδομές» και η Ουκρανία δήλωσε ότι η εκεχειρία άρχισε μια εβδομάδα αργότερα από ό,τι το Κρεμλίνο. Η εκτέλεση της εκεχειρίας χαρακτηρίζεται από δυσπιστία και κατηγορίες για παραβιάσεις.

Η Μόσχα έκανε μια παρόμοια μονομερή δήλωση τον Ιανουάριο του 2023, ζητώντας μια ημέρα ειρήνης για να επιτρέψει στους ορθόδοξους χριστιανούς να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα – μια κίνηση που το Κίεβο και οι δυτικοί ηγέτες απέρριψαν τότε ως στρατηγική παύση για στρατιωτικούς σκοπούς.

Μια γνήσια εκεχειρία απαιτεί διαπραγματεύσεις με τον αντίπαλο και προετοιμασίες για να ισχύσει. Η ξαφνική βιασύνη φαίνεται να έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να κατευνάσει τις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου για κάποιο σημάδι ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να σταματήσει να πολεμά. Πιθανότατα θα τροφοδοτήσει τις κατά καιρούς φιλο-ρωσικές τοποθετήσεις του Τραμπ. Μπορεί επίσης να προκαλέσει περιπλοκές για την Ουκρανία όταν αναπόφευκτα κατηγορηθεί ότι παραβιάζει αυτό που η Ουάσινγκτον μπορεί να θεωρήσει ως χειρονομία καλής θέλησης από τη Μόσχα.

Τελικά, αυτή η σύντομη, πιθανώς θεωρητική, πιθανώς ρητορική και εντελώς μονομερής διακοπή ενός τριετούς πολέμου είναι πιθανό να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στον ρόλο της διπλωματίας τους επόμενους μήνες από ό,τι να την υποστηρίξει.

Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ότι συνεχίζουν τις επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα που υποσχέθηκε χθες ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Putin declared a temporary ceasefire. What can be expected? Firstly, Russia only makes such an announcement if it benefits Russia's diplomatic or military goals. Russia isn't suddenly seeking a quick peace, this is most likely a measure related to ongoing negotiations. 1/ pic.twitter.com/4KjPyld6Ae — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) April 19, 2025

Λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου, οι αεροπορικοί συναγερμοί επαναλήφθηκαν στην Ουκρανία, όπου οι αρχές, που είχαν δεσμευθεί να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, κατήγγειλαν την παραβίασή της από τους Ρώσους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε μέσω του Facebook ότι οι ρίψεις οβίδων και οι επιθέσεις με drone συνεχίσθηκαν καθ' όλη της διάρκεια της νύχτας.

«Γενικά, από το πρωί του Πάσχα, μπορούμε να πούμε ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει μια γενική εντύπωση κατάπαυσης του πυρός, όμως σε ορισμένα μέρη δεν εγκαταλείπει μεμονωμένες προσπάθειες να προωθηθεί και να επιφέρει απώλειες στην Ουκρανία», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας επικαλούμενος αναφορά του αρχηγού του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι.

Η Ουκρανία θα απαντήσει «συμμετρικά» σε κάθε τέτοια επίθεση, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά της η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «απώθησαν» ουκρανικές επιθέσεις την νύχτα.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε επιθέσεις κατά των ρωσικών θέσεων σε περιοχές του Ντονέτσκ οι οποίες απωθήθηκαν.

Η κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε από τον Πούτιν σε μία στιγμή κατά την οποία οι προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε ότι η πρόταση της Ουκρανίας να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες μετά το Πάσχα παραμένει σε ισχύ.