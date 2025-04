Αγανακτισμένοι διαδηλωτές στους δρόμους της Τυνησίας για τον θάνατο τριών μαθητών σε σχολείο – Κατέρρευσε τοίχος πάνω τους

Καμένα λάστιχα αυτοκινήτων, οργισμένα συνθήματα: Εκατοντάδες Τυνήσιοι διαδήλωσαν σήμερα μετά τον θάνατο τριών μαθητών από την κατάρρευση ενός τοίχου στο σχολείο τους στο κεντρικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Χθες, κατέρρευσε τμήμα ενός τοίχου στο Λύκειο της Μαζούνα, μιας πόλης στο κυβερνείο Σιντί Μπουζίντ, ενώ βρισκόταν κοντά μια ομάδα μαθητών. Τα τρία θύματα είναι ηλικίας 18 και 19 ετών, σύμφωνα με τον Μοέζ Τρίαα, έναν εκπρόσωπο Τύπου της Πολιτικής Προστασίας.

Ένας μαθητής κηδεύτηκε χθες και άλλοι δύο σήμερα.

Η υπόθεση προκάλεσε αγανάκτηση στη χώρα.

Σήμερα, κάτοικοι αυτής της υποβαθμισμένης πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά από έναν σταθμό της χωροφυλακής απαιτώντας να αποδοθεί «δικαιοσύνη».

«Δεν θα σωπάσουμε», φώναζε το συγκεντρωμένο πλήθος μπροστά από μία ομάδα αστυνομικών που προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν.

Άλλοι διαδηλωτές έκαψαν λάστιχα αυτοκινήτων σε απόσταση λίγων μέτρων από το αστυνομικό τμήμα, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Δεν έχουμε ούτε δουλειά, ούτε προστασία, τίποτα απολύτως! Η Μαζούνα είναι περιθωριοποιημένη», έλεγε μία κάτοικος, σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συνδικαλιστική ένωση UGTT προκήρυξε για σήμερα απεργιακές κινητοποιήσεις στα σχολεία «ως ένδειξη πένθους» και για να διαμαρτυρηθεί κατά «της αποτυχίας των αρχών να βρουν πραγματικές και σοβαρές λύσεις για να σωθεί το δημόσιο σχολείο».

Ο πρόεδρος Καΐς Σαγιέντ «έδωσε οδηγίες προκειμένου οποιοσδήποτε δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του να λογοδοτεί», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της προεδρίας.

#Tunisia

3 schoolboys aged 16 - 19 died, others injured, after the school's wall collapsed today in #Mezzouna (Sidi Bouzid).

Locals protested, smashing an official's car and announced a general strike amid a nationwide indignation and calls for accountability.#تونس #المزونة pic.twitter.com/pROzW00OgU

— Mourad TEYEB (مــراد التـائـب) (@MouradTeyeb) April 14, 2025