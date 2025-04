Άγαλμα του «Βασιλιά του Μπόλιγουντ» Shah Rukh Khan σε πλατεία στο Λονδίνο

Άγαλμα του «Βασιλιά του Μπόλιγουντ» Σάρουχ Καν (Shah Rukh Khan ή SRK) και μιας από τις συμπρωταγωνίστριές του θα ανεγερθεί στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, σύμφωνα με το BBC.

Με τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος γιορτάζονται τα 30 χρόνια της ταινίας του ινδικού κινηματογράφου «Dilwale Dulhania Le Jayenge» με πρωταγωνιστές τον Σάρουχ Καν και την Κατζόλ (Kajol) που προβάλλεται έως και σήμερα σε κινηματογράφο στη Μουμπάι της Ινδίας.

From screens to statues - 30 years later, SRK & Kajol’s DDLJ love story is etched in bronze with a stunning tribute in London! ❤️✨@iamsrk @itsKajolD @yrf #SRK #ShahrukhKhan #Kajol #30YearsOfDDLJ #DDLJ #DilwaleDulhaniaLeJayenge #LeicesterSquare #YRFInternational pic.twitter.com/QyQNZA4BKH

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) April 9, 2025