Προκλητικός ο Τραμπ για τους δασμούς: «Αυτές οι χώρες μου τηλεφωνούν, με “γλείφουν”, πεθαίνουν να κάνουν μια συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε το βράδυ της Τρίτης στην εκδήλωση δωρητών της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου και αναφέρθηκε στους παγκόσμιους δασμούς που έχει επιβάλει.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι μία μία οι χώρες παρατάσσονται για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μαζί του αφού ξεκίνησε τις νέες εμπορικές του πολιτικές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη επιβολή δασμών ως μια «καλή και θρυλική κατάσταση» ενώ συνέχισε λέγοντας προκλητικά ότι «αυτές οι χώρες μου τηλεφωνούν, με "γλείφουν" (σ.σ. kissing my ass στα αγγλικά, μου φιλούν τον κώ@@ σε ακριβή μετάφραση), πεθαίνουν να κάνουν μια συμφωνία…Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε, κάντε μια συμφωνία. Θα κάνω τα πάντα».

«Και μετά θα δω κάποιον επαναστάτη Ρεπουμπλικανό - κάποιον που θέλει να σταθεί και να πει "νομίζω ότι το Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις". Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν διαπραγματεύεστε όπως διαπραγματεύομαι εγώ» συνέχισε ο Τραμπ.

Trump: "China will now pay a big number to our treasury. This is all taxes."

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο ίδιος έχει δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο σχετικά με τους κινδύνους των δασμών.

«Ξέρω τι στο διάολο κάνω. Ξέρω τι κάνω και ξέρετε κι εσείς τι κάνω» είπε. «Είμαι ο μόνος που θα μπορούσε να επιβάλει τους δασμούς, επειδή όλοι φοβόντουσαν. Φοβόντουσαν μήπως τους ασκήσουν κριτική».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε νωρίτερα ότι τα τηλέφωνα «χτυπούσαν ασταμάτητα» και ότι μέχρι στιγμής έχουν προσεγγίσει 70 χώρες για να συνάψουν συμφωνίες για την άρση των δασμών τους, σύμφωνα με το Sky News.

Όσον αφορά την Κίνα, ο Τραμπ παρέμεινε σταθερός, δικαιολογώντας τον τεράστιο δασμό του 104% στο Πεκίνο ως αντίποινα για την πολυετή εκμετάλλευση της Κίνας, υποστηρίζοντας: «Είναι η σειρά μας να κάνουμε το ξεσκαρτάρισμα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα έναν «σημαντικό» δασμό και στις εισαγωγές των φαρμάκων.

«Θα τιμολογήσουμε τα φαρμακευτικά μας προϊόντα και μόλις το κάνουμε αυτό, θα επιστρέψουν ορμητικά στη χώρα μας, επειδή είμαστε η μεγάλη αγορά», δήλωσε ο Τραμπ, αφού περιέγραψε πώς άλλες χώρες περιορίζουν τις τιμές των φαρμάκων.

«Θα φύγουν από την Κίνα, θα φύγουν από άλλα μέρη» προέβλεψε σχετικά με τους κατασκευαστές φαρμάκων.

President Trump announces MASSIVE tariffs are coming VERY shortly on pharmaceuticals.

THIS is what I voted for:

"We're gonna tariff our pharmaceuticals ... we're going to be announcing very shortly a major tariff on pharmaceuticals."



