Δημοσιογράφος του CNN αγανάκτησε ακούγοντας συμβούλους του Τραμπ να μιλάνε για δασμούς – Δείτε βίντεο

Έντονα ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Ρίτσαρντ Κουέστ, γνωστός δημοσιογράφος, οικονομικός αναλυτής και πανελίστας του CNN, ακούγοντας τα επιχειρήματα των συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επιβολής δασμών.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης του CNN, ο Κουέστ δεν κατάφερε να συγκρατήσει την απογοήτευσή του. Σε μια σκηνή χαρακτηριστική της έντασης της στιγμής, φαίνεται να πιάνει το πρόσωπό του με τα χέρια και να κουνά το κεφάλι του, ακούγοντας τον ανώτερο σύμβουλο εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, να υπερασπίζεται την επιβολή δασμών που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι «οι αγορές χρειάζονται να πιάσουν πάτο».

CNN's Richard Quest reacts to top economic officials in the Trump administration defending the widespread tariffs President Donald Trump announced that caused tumult in the US stock market. pic.twitter.com/zjN8PDtqYN

