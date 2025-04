Σε ανοιχτή γραμμή με την Κίνα η ΕΕ για μια «υπεύθυνη απάντηση» στους δασμούς του Τραμπ – «Μόνη λύση η διαπραγμάτευση» λέει η Φον ντερ Λάιεν

Ευρώπη και Πεκίνο βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ και Κίνας οδηγείται στα άκρα.

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα Τρίτη 8/4, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Κίνας Λι Τσιανγκ, καλώντας το Πεκίνο να διασφαλίσει, μέσω διαπραγματεύσεων, μια λύση στα προβλήματα που προκαλούν οι σαρωτικοί δασμοί Τραμπ.

Η κυρία φον ντερ Λάιεν «τόνισε την ευθύνη της Ευρώπης και της Κίνας, ως δύο από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, να υποστηρίξουν ένα ισχυρό μεταρρυθμισμένο εμπορικό σύστημα, ελεύθερο, δίκαιο και θεμελιωμένο σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού», ανέφερε το γραφείο της προέδρου της Κομισιόν.

Επίσης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση πιθανής εκτροπής του εμπορίου που προκαλείται από τους δασμούς, καθώς η ΕΕ φοβάται ότι η Κίνα θα ανακατευθύνει φθηνές εξαγωγές από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη.

Constructive phone call discussion with Premier Li Qiang.

We took stock of the state of EU-China relations as we approach 50 years of diplomatic ties and on global issues.

Read-out ↓

