Κρίση στην Τουρκία: Ανακρίνεται και σήμερα ο Ιμάμογλου, μετά από ακόμη μία νύχτα ταραχών – Τουλάχιστον 300.000 πολίτες βγήκαν στους δρόμους

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αναμενόταν σήμερα να ανακριθεί και πάλι από την αστυνομία, την επομένη μαζικών διαδηλώσεων, που επεκτάθηκαν στα δύο τρία των επαρχιών της Τουρκίας.

Συνολικά, από την Τετάρτη έχουν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις σε τουλάχιστον 55 από τις 81 τουρκικές επαρχίες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε σήμερα, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι τουρκικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση 343 ανθρώπους σε διαδηλώσεις στη διάρκεια της νύχτας που έγιναν σε διάφορες πόλεις της χώρας κατά της σύλληψης του Ιμάμογλου. Το υπουργείο δήλωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν για να αποτραπεί η «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και προειδοποίησε ότι οι αρχές δεν θα ανεχθούν «το χάος και τις προκλήσεις».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι συλλήψεις συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στα σπίτια διαδηλωτών σε διάφορες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα Άγκυρα, η Σμύρνη, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και η Αττάλεια στα νότια.

Ο 53χρονος δήμαρχος, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο σπίτι του, αναμενόταν να ανακριθεί και πάλι σήμερα το πρωί από την αστυνομία για τις κατηγορίες περί «υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης», σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το κόμμα του, ο Ιμάμογλου θα ανακριθεί στη συνέχεια από τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης αργά το απόγευμα, πριν εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Η αντιπολίτευση κάλεσε σε νέες διαδηλώσεις σήμερα το βράδυ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η ανάκριση του δημάρχου για την κατηγορία «διαφθοράς», χθες, διήρκησε «έξι ώρες». «Ο κ. Ιμάμογλου αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφο 121 σελίδων», δήλωσε ο δικηγόρος του Μεχμέτ Πεχλιβάν.

Ο Οζγκούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), στο οποίο ανήκει ο Ιμάμογλου, δήλωσε ότι 300.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη, συμπεριλαμβανομένων αρκετών δεκάδων χιλιάδων που κατάφεραν να φθάσουν στο δημαρχείο της πόλης παρά τα οδοφράγματα της αστυνομίας.

Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων της τάξης, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και εκτοξευτήρων νερού στην Σμύρνη και την Άγκυρα, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP.

🟡NOW: Police cracked down hard in Istanbul as protesters attempted to storm the heavily barricaded Taksim Square. Protesters repeatedly pushed against police lines but were met with relentless tear gas barrages. pic.twitter.com/CToprfjQbd

— red. (@redstreamnet) March 21, 2025