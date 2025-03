Χιλιάδες διαδηλωτές κλείνουν την κεντρική είσοδο του αεροδρομίου της Πόλης του Μεξικού

Χιλιάδες δάσκαλοι προχώρησαν χθες Πέμπτη στον αποκλεισμό της κεντρικής εισόδου του κύριου διεθνούς αεροδρομίου της Πόλης του Μεξικού, που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στη Λατινική Αμερική, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων.

Πολλοί ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να κατέβουν από τα οχήματα στα οποία επέβαιναν και να πάνε πεζοί, κουβαλώντας τις αποσκευές τους, ως τον τερματικό σταθμό για να μη χάσουν τις πτήσεις τους, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο αποκλεισμός του αεροδρομίου διήρκεσε κάπου έξι ώρες και προκάλεσε επανειλημμένες λογομαχίες ανάμεσα σε αυτοκινητιστές και διαδηλωτές.

