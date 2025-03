Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε 19χρονος που σκότωσε την οικογένειά του στην Βρετανία

Ένας 19χρονος που σκότωσε τη μητέρα του, την αδελφή του και τον αδελφό του και ήθελε να μείνει στην ιστορία ως ο μεγαλύτερος σχολικός δολοφόνος του 21ου αιώνα καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη από ένα δικαστήριο του Λούτον, στο βόρειο Λονδίνο.

Ο Νίκολας Πρόσπερ σκότωσε τη μητέρα του Τζουλιάνα Φάλκον, ηλικίας 48 ετών, την αδελφή του Γκιζέλ Πρόσπερ, 13 ετών και τον αδελφό του Κάιλ Πρόσπερ, 16 ετών, με ένα κυνηγετικό ντουφέκι σε ένα διαμέρισμα στο Λούτον, τη 13η Σεπτεμβρίου του 2024, γύρω στις 05.00 το πρωί. Επιπλέον, μαχαίρωσε τον αδελφό του πάνω από 100 φορές.

Ο ίδιος παραδέχθηκε την ενοχή του τον Φεβρουάριο. Η καταδίκη του συνοδεύεται από μία μη ανασταλτική ποινή κάθειρξης 49 ετών.

«Φιλοδοξία σας ήταν η φήμη. Θέλατε να αναγνωριστείτε μετά θάνατον ως ο διασημότερος σχολικός δολοφόνος του 21ου αιώνα», δήλωσε η δικαστίνα Μπόμπι Τσέεμα-Γκραμπ, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ανακοίνωσης της ποινής του σήμερα.

