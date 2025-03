Συναγερμός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην πόλη Μάνχαϊμ – Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος ανθρώπων στη πόλη Μάνχαϊμ βορειοδυτικά του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, σύμφωνα με την εφημερίδα Mannheimer Morgen που επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι μία αστυνομική επιχείριση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για δυστύχημα ή για εσκεμμένη πράξη. Ο οδηγός έχει συλληφθεί.

H τοπική ιστοσελίδα manheim24 περιγράφει ότι ένα μαύρο SUV κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από μια πλατεία προς ένα συντριβάνι, όπου βρίσκονταν αρκετά άτομα.

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.

Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.

Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?

