Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η τραγουδίστρια του «Killing Me Softly», Ρομπέρτα Φλακ

Ήταν μία από τις μεγαλύτερες φωνές της αμερικανικής σόουλ

Η Ρομπέρτα Φλακ, μια από τις μεγαλύτερες φωνές της αμερικανικής σόουλ, γνωστή μεταξύ άλλων για το τραγούδι «Killing Me Softly With His Song» της δεκαετίας του 1970, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο ατζέντης της.

Γεννημένη στη Βόρεια Καρολίνα, βιρτουόζα πιανίστρια, η Αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια είχε μεγάλη επιρροή στη soul, την οποία συνδύασε με jazz και folk.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ήταν επίσης μια από τις φωνές του κινήματος δικαιωμάτων των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες.