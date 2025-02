Έκτακτη Σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι: Δεν συμφώνησαν όλοι αναφορικά με την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Χωρίς «λευκό καπνό» ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας η έκτακτη Σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι για την Ουκρανία.

Όπως φάνηκε στις δηλώσεις μετά τη Σύνοδο την οποία συγκάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, στους κύκλους της Ευρώπης υπάρχει διχόνοια αναφορικά με την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Οι Βρετανία και Σουηδία παρουσιάστηκαν έτοιμες να στείλουν στρατό στην Ουκρανία «αν χρειαστεί». Ωστόσο, Γερμανία και Πολωνία εμφανίζονται πλήρως αντίθετες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η Δανία δεν είναι ιδιαιτέρως «ζεστή», αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενώ στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίστηκαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Σήμερα στο Παρίσι επιβεβαιώσαμε ότι η Ουκρανία αξίζει την ειρήνη μέσω της δύναμης. Ειρήνη σεβόμενη την ανεξαρτησία της, την εδαφική της ακεραιότητα, με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ευρώπη μεταφέρει το μερίδιο της στρατιωτικής βοήθειας που της αναλογεί στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε μια ενίσχυση της άμυνας στην Ευρώπη», αναφέρει η κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν και Κόστα.

Today in Paris we reaffirmed that Ukraine deserves peace through strength.

Peace respectful of its independance, sovereignty, territorial integrity, with strong security guarantees.

Europe carries its full share of the military assistance to Ukraine.

At the same time we need… pic.twitter.com/xdAnkeWr4v

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2025