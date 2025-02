Συναγερμός σε σχολείο στη Γερμανία: Νεαρός στόχευσε με όπλο μαθήτρια

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς η αστυνομία αναζητεί έναν ένοπλο έφηβο που φέρεται να στόχευσε μια μαθήτρια στο σχολείο Liselotte-Funcke.

Ο δράστης φέρεται να μπήκε στο σχολείο στις 8.30 το πρωί (τοπική ώρα).

Βαριά οπλισμένες ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν το κτίριο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο, αλλά το κορίτσι είναι πλέον ασφαλές αναφέρει η Bild.

Η κοπέλα λέγεται ότι ήταν η φίλη του δράστη.

Derzeit läuft in der Hagener Innenstadt ein #Polizeieinsatz. Es gab Hinweise auf eine mögliche #Gefährdung einer Schülerin der Liselotte-Funcke-Schule. Die Jugendliche ist in #Sicherheit. Sie wird derzeit durch #Einsatzkräfte der Hagener #Polizei betreut. Aktuell wird in der… pic.twitter.com/pzG3yZvuNw

— RTL WEST (@RTLWEST) February 12, 2025