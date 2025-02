Μακελειό σε σχολείο της Σουηδίας: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τους πυροβολισμούς, μεταξύ των οποίων και ο δράστης – Δείτε βίντεο

Περίπου 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση ενόπλου σήμερα σε δημόσιο σχολείο ενηλίκων στη σουηδική πόλη Ορεμπρό, ανακοίνωσε η αστυνομία, στην πιο φονική επίθεση στην ιστορία της χώρας.

Μεταξύ των νεκρών πιστεύεται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης.

"Γνωρίζουμε ότι περίπου 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν εδώ σήμερα. Ο λόγος που δεν μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς αυτή τη στιγμή είναι ότι η έκταση του περιστατικού είναι πολύ μεγάλη" δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Ορεμπρό, Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ.

Οι αστυνομικές αρχές τόνισαν ότι μέχρι στιγμής η εκτίμησή τους είναι ότι δεν υπάρχει τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από την επίθεση, ωστόσο τόνισαν ότι ακόμη η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στιγμή της επίθεσης αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Στο βίντεο φαίνονται πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι καθώς ακούγονται συνεχόμενοι πυροβολισμοί. Το σύντομο βίντεο δείχνει σκηνές χάους στη χιονισμένη αυλή του σχολείου, με μαθητές και καθηγητές να προσπαθούν να διαφύγουν από τον κίνδυνο.

«Θεέ μου, ακούγονται πυροβολισμοί, άνθρωποι κλαίνε» λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Τα δημόσια σουηδικά μέσα ενημέρωσης SVT και TV4 μετέδωσαν πως «πολλοί άνθρωποι» σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/2) σε σχολείο στη σουηδική πόλη Όρεμπρο, 200 χλμ. δυτικά της πρωτεύουσας Στοκχόλμης.

🚨 BREAKING: At least 5 people shot at a school in Örebro, Sweden. Situation developing. Stay tuned #Örebro #Sweden #BreakingNews#ÖrebroSchoolShooting #SchoolShooting #Orebro #OrebroShooting #SwedenShooting pic.twitter.com/pQg0CMYyAY

— know the Unknown (@imurpartha) February 4, 2025