Επιζήσασα της επίθεσης της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova θα εκπροσωπήσει τo Ισραήλ στη Eurovision

Μία επιζήσασα της επίθεσης του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής Nova, που είχε κρυφτεί κάτω από έναν σωρό από πτώματα σε ένα καταφύγιο επί ώρες στις 7 Οκτωβρίου 2023, θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision.

Η 24χρονη Γιουβάλ Ραφαέλ κέρδισε χθες, Τετάρτη, το βράδυ τον διαγωνισμό τηλεριάλιτι HaKokhav Haba ("Ανερχόμενο αστέρι") αποκτώντας το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διαγωνισμό της Eurovision για το 2025 που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας τον προσεχή Μάιο.

Στον διαγωνισμό η κοπέλα τραγούδησε μεταξύ άλλων μια εκδοχή σε μπαλάντα του "Dancing Queen" των ΑΒΒΑ, αφιερώνοντας την σε "όλους τους αγγέλους" που δολοφονήθηκαν στο φεστιβάλ.

Amazing Yuval Raphael will represent Israel 🇮🇱 in #Eurovision2025

She Survived the Nova festival massacre after pretending to be dead under dead bodies for hours pic.twitter.com/7fUWbohTPG

— Sharona Mazalian (@SharonaMazalian) January 23, 2025