Νέα πυρκαγιά εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα βόρεια του Λος Άντζελες – Το μέτωπο εκτείνεται σε περιοχή πάνω από 20.000 στρέμματα

Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη βόρεια του Λος Άντζελες, ωθώντας τις αρχές να διατάξουν την εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων, σε περιοχή που ήδη δοκιμάστηκε σκληρά από καταστροφικές φωτιές αυτόν τον μήνα.

Το μέτωπο εξαπλωνόταν με τρομακτική ταχύτητα στα περίχωρα της λίμνης Καστέικ: είχε φθάσει να εκτείνεται σε περιοχή πάνω από 20.000 στρέμματα προτού καν συμπληρωθούν δυο ώρες.

Οι φλόγες ενισχύονται από τους θερμούς και ξηρούς ανέμους Σάντα Άνα, που συνεχίζουν να πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ, σπρώχνοντας μεγάλο νέφος καπνού μπροστά από το πύρινο μέτωπο.

Εκδόθηκαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων, που αφορούν πάνω από 19.000 ανθρώπους, σε τομείς γύρω από τη λίμνη, περίπου πενήντα χιλιόμετρα βόρεια από το Λος Άντζελες, κοντά στην πόλη Σάντα Κλαρίτα.

