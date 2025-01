Σάλος με τη χειρονομία του Έλον Μασκ μετά την ορκωμοσία του Τραμπ: «Ναζιστικός χαιρετισμός» ή «άγαρμπη κίνηση»;

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, προκάλεσε αίσθηση χθες Δευτέρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας έναν χαιρετισμό που πολλοί θεώρησαν «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν, αποδίδοντας τον σε μια «άγαρμπη χειρονομία».

Το αφεντικό —μεταξύ άλλων— του X (κοινωνική δικτύωση), της SpaceX (διάστημα) και της Tesla (αυτοκινητοβιομηχανία) εκφώνησε ομιλία επί σκηνής στην Capital One Arena, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ για εκδήλωση του νέου προέδρου των ΗΠΑ μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Ευχαρίστησε το πλήθος που έστειλε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, κατόπιν άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή κι εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του.

Για την ιστορικό Κλερ Όμπιν, ειδική στο ζήτημα του ναζισμού στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει αμφιβολία: ο Έλον Μασκ έκανε όντως το «ζιγκ χάιλ», τον ναζιστικό χαιρετισμό, σχολίασε μέσω X.

«Δεν πήρε πολύ», σχολίασε δηκτικά επίσης μέσω X ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζίμι Γκόμες, παραθέτοντας άλλη ανάρτηση με τη φωτογραφία του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη καθώς κάνει τον χαιρετισμό επί σκηνής.

Άλλη ιστορικός ειδικευμένη στον φασισμό, η Ρουθ Μπεν-Γκιάτ, επίσης τόνισε μέσω X πως «αυτός ήταν όντως ναζιστικό χαιρετισμός, πολύ πολεμοχαρής».

Ορισμένες ξένες εφημερίδες, όπως η ισραηλινή Haaretz ή η βρετανική Guardian, σημείωσαν πως ο Αμερικανός επιχειρηματίας «φάνηκε» να κάνει «φασιστικό» ή «φασιστικού στιλ» χαιρετισμό.

«Φαίνεται πως το κράταγε μέσα του καιρό κι επιτέλους μπόρεσε να το κάνει», σχολίασε η Δημοκρατική βουλεύτρια Κόρι Μπους, επίσης μέσω X.

Φαίνεται «λες κι έκανε πρόβες μπροστά στον καθρέφτη για να βρει την ακριβή γωνία», πρόσθεσε ειρωνικά.

Παρά τις δεκάδες αναρτήσεις στον ίδιο του τον ιστότοπο με τη χειρονομία του, ο Έλον Μασκ δεν αντέδρασε αμέσως.

Το περιοδικό Wired, επισήμανε πως πολλές προσωπικότητες της άκρας δεξιάς δεν έκρυψαν τη χαρά τους για τη χειρονομία αυτή, όπως ο σχολιαστής Έβαν Κίλγκορ, που εξήρε την «απίστευτη» κίνηση του κ. Μασκ.

Το τελευταίο διάστημα ο Έλον Μασκ πολλαπλασίασε τις δηλώσεις υποστήριξης στο γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD, στην ακροδεξιά πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και στο βρετανικό αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK.

«Ο Έλον Μασκ γνώριζε ακριβώς τι έκανε με τον φασιστικό ρωμαϊκό χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Τραμπ σήμερα — που εγγράφεται στο πλαίσιο της ρητής υποστήριξής του σε πολιτικές και κόμματα της άκρας δεξιάς» τόνισε η Έιμι Σπιτάλνικ, επικεφαλής της αμερικανικής εβραϊκής οργάνωσης JCPA.

«Κατά κάποιο τρόπο, βρεθήκαμε να συζητάμε αν ένας ναζιστικός χαιρετισμός στη συγκέντρωση του Τραμπ ήταν όντως ναζιστικός χαιρετισμός, μόλις οκτώ ώρες μετά την έναρξη της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Ακριβώς έτσι λειτουργεί ο φασισμός», συμπλήρωσε η ίδια.

Αλλά για τον Μπράντον Γκαλάμπος, 29χρονο πάστορα που ήταν παρών στην εκδήλωση, η χειρονομία του μεγιστάνα της τεχνολογίας έμοιαζε «χιουμοριστική».

«Είναι πολύ παράξενος και χρησιμοποιεί πολύ τον σαρκασμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Προφανώς η αριστερά (…) θα πει πως είναι ναζί ή ό,τι νά’ναι, όμως νομίζω πως ήταν απλά χιουμοριστικός ο τρόπος που το έκανε».

Η οργάνωση ADL, που αγωνίζεται εναντίον του αντισημιτισμού και έχει καταφερθεί στο παρελθόν εναντίον του πλουσιότερου ανθρώπου στην υφήλιο, αυτή τη φορά φάνηκε να τον υπερασπίζεται. «Μοιάζει σαν ο Έλον Μασκ να έκανε άγαρμπη χειρονομία σε στιγμή ενθουσιασμού, όχι ναζιστικό χαιρετισμό», εκτίμησε μέσω X.

Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές αντέδρασε ορισμένα στην τοποθέτηση αυτή της ADL. «Υπερασπίζεστε ένα 'χάιλ Χίτλερ' που έγινε επανειλημμένα», σφυροκόπησε.

«Ο κόσμος μπορεί επισήμως να σταματήσει να στρέφεται σε εσάς ως πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης» πρόσθεσε η πολιτικός της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών.

Για τον ιστορικό Άαρον Άστορ, ο χαιρετισμός του πολυδισεκατομμυριούχου δεν ήταν ναζιστικός.

