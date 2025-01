Οι ανασκαφές στην Πομπηΐα έφεραν στο φως ένα πολυτελές ιδιωτικό συγκρότημα λουτρών

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα πολυτελές ιδιωτικό σύμπλεγμα λουτρών στην Πομπηία, που υπογραμμίζει τον πλούτο και τη μεγαλοπρέπεια της ρωμαϊκής πόλης προτού καταστραφεί από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 π.Χ., ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση του αρχαιολογικού χώρου, που βρίσκεται κοντά στη Νάπολη, στη νότια Ιταλία.

Τα λουτρά, που περιλαμβάνουν δωμάτια με ζεστό και κρύο νερό, μπορούσαν να φιλοξενήσουν μέχρι και 30 προσκεκλημένους, επιτρέποντάς τους να χαλαρώσουν προτού πάνε σε μια παρακείμενη αίθουσα συμποσίου με μαύρους τοίχους, διακοσμημένη με σκηνές από την ελληνική μυθολογία.

Το συγκρότημα των λουτρών βρίσκεται στο εσωτερικό μιας μεγάλης κατοικίας που ανακαλύφθηκε τα τελευταία δύο χρόνια στη διάρκεια ανασκαφών που έφεραν στο φως την πολύπλευρη κοινωνική ζωή της πλούσιας πόλης προτού θαφτεί από τον Βεζούβιο κάτω από ένα πυκνό, αποπνικτικό στρώμα τέφρας.

The glorious red changing room of a luxurious private baths, newly unearthed in Pompeii. pic.twitter.com/hNjYB4hghB

