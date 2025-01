Ξεπεράστηκε το όριο του 1,5° Κελσίου ως προς τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας τη διετία 2023-2024

Τα δυο τελευταία χρόνια ξεπεράστηκε μεσοσταθμικά το όριο του 1,5° Κελσίου ως προς την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη που τέθηκε με τη συμφωνία του Παρισιού, ένδειξη της συνεχιζόμενης, άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη ιστορία ανόδου της, αποκαλύπτει σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

Όπως ήταν σαφές ότι θα συνέβαινε εδώ και μήνες και πλέον επιβεβαιώθηκε από το σύνολο των δεδομένων για τις θερμοκρασίες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, το 2024 πράγματι ήταν η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ αφότου άρχισαν να τηρούνται στατιστικές, το 1850, επισημαίνει έκθεση της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής (C3S) του Copernicus.

Το 2025 δεν αναμένεται νέο ρεκόρ, όμως, από την πλευρά της, η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία προεξόφλησε πως η χρονιά που μόλις άρχισε θα είναι μια από τις τρεις θερμότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Γη.

The year 2024 was the hottest since records began in 1850, and also the first to go above the 1.5°C threshold according to the EU's Copernicus observation agency.https://t.co/IeUoGc3tpu

— EUobserver (@euobs) January 10, 2025