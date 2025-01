Ανακαλύφθηκαν τάφοι κοντά στον ναό της βασίλισας Χατσεψούτ στο Λούξορ της Αιγύπτου

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε σήμερα νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που περιλαμβάνουν τάφους υψηλόβαθμων αξιωματούχων πριν από 4.000 έτη και τεχνουργήματα της εποχής της βασίλισσας Χατσεψούτ, σε μια αρχαία νεκρόπολη της περίφημης πόλης Λούξορ.

Τα τεχνουργήματα, που ήρθαν στο φως έπειτα από τριετή ανασκαφή, βρέθηκαν στην περιοχή της Ντέιρ αλ Μπαχάρι, στη νεκρόπολη της Θήβας, στη δυτική όχθη του ποταμού Νείλου, ανακοίνωσε ο αιγυπτιολόγος Ζάχι Χάουας, ο οποίος διηύθυνε την αποστολή σε συνεργασία με το ανώτατο συμβούλιο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Οι ανακαλύψεις καλύπτουν την περίοδο από τη 15η δυναστεία (1650-1550 π.Χ.) έως την ισχυρή 18η δυναστεία (1550-1292 π.Χ.) που περιλαμβάνει φαραώ όπως η βασίλισσα Χατσεψούτ και ο βασιλιάς Τουταγχαμών.

Η ομάδα ανακάλυψε ένα ανέπαφο τμήμα της δομής του ναού της βασίλισσας Χατσεψούτ, καθώς και τεχνουργήματα κυρίως ανάγλυφα και επιγραφές με ζωηρά χρώματα που έχουν διατηρηθεί σε αξιοσημείωτα καλή κατάσταση.

Οι 1.500 διακοσμημένοι ογκόλιθοι αναπαριστούν τη βασίλισσα και τον διάδοχό της, τον Τούθμωση Γ', κατά την τέλεση θρησκευτικών τελετουργιών.

