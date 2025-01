Ένας 7χρονος στην Ζιμπάμπουε επιβίωσε επί πέντε ημέρες σε εθνικό πάρκο με λιοντάρια

Ένα αγόρι επτά ετών, που είχε εξαφανιστεί επί πέντε ημέρες, μόνο του, σε ένα εθνικό πάρκο όπου ζουν πολλά λιοντάρια και άλλα άγρια ζώα, βρέθηκε ζωντανό, αφού κατάφερε να περπατήσει μια απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία διαχείρισης της άγριας πανίδας της Ζιμπάμπουε.

Ο Τινοτέντα Πούντου μπήκε στο εθνικό πάρκο Ματουσαντόνα, που βρίσκεται κοντά στο χωριό του, στη βόρεια Ζιμπάμπουε, στις 27 Δεκεμβρίου. Πέντε ημέρες αργότερα, εντοπίστηκε σε απόσταση 50 χιλιομέτρων, ανέφερε ο Τινάσε Φαράουο, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πάρκων και Άγριων Ζώων (ZimParks).

Ο 7χρονος επιβίωσε τρώγοντας άγριους καρπούς ενώ έσκαβε στην όχθη ενός ποταμού για να βρει πόσιμο νερό, μια τεχνική πολύ γνωστή σε αυτές τις ζώνες της Ζιμπάμπουε που μαστίζονται από ξηρασία.

💫 A boy missing & found in Matusadonha game park

A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW

— Mutsa Murombedzi MP🇿🇼 (@mutsamu) January 1, 2025