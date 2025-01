Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από το κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από το οκταώροφο κτίριο στην πόλη Seongnam της Νότιας Κορέας που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν 12 άτομα λόγω εισπνοής καπνού, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής.

Ασαφές παραμένει ωστόσο, εάν υπάρχουν ακόμη άτομα εντός του κτιρίου στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται και κολυμβητήριο για παιδιά.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο YTN μετέδωσε ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Το πρακτορείο Yonhap μετέδωσε ταυτόχρονα ότι 50 άτομα βγήκαν από το εμπορικό κέντρο χωρίς βοήθεια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς τελούν υπό διερεύνηση, ωστόσο τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από εστιατόριο στο ισόγειο του πολυσύχναστου εμπορικού κτιρίου.

