Μακελειό στη Νέα Ορλεάνη: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης – Βρέθηκε και εκρηκτικός μηχανισμός

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Νέα Ορλεάνη σήμερα είναι νεκρός, μετέδωσαν δύο αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα επικαλούμενα αστυνομικές πηγές.

Ο ύποπτος, ο οποίος έριξε το όχημά του πάνω σε πλήθος ανθρώπων που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά σε αυτήν την πόλη των νότιων ΗΠΑ, πέθανε, είπε στο CNN ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος των δυνάμεων επιβολής του νόμου, έπειτα από την επίθεση με απολογισμό τουλάχιστον 10 νεκρούς και 35 τραυματίες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Βρέθηκε πιθανός αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

Οι Αμερικανοί ερευνητές βρήκαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη έναν πιθανό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο της επίθεσης με αυτοκίνητο, έγινε γνωστό από την ομοσπονδιακή αστυνομία FBI.

«Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε εάν πρόκειται ή όχι για έναν ενεργό μηχανισμό σε λειτουργία», δήλωσε η Αλιθέα Ντάνκαν του FBI, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη μεγάλη πόλη των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

🚨 The mayor of New Orleans called the incident a "terrorist attack.” The number of dead is now at 12 https://t.co/8khD9W7LZz pic.twitter.com/dB5oB2keiI

— Raylan Givens (@JewishWarrior13) January 1, 2025